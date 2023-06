Ziyech já terá acordo com Al Nassr

O jornalista Fabrizio Romano avança que o Al Nassr já tem acordo verbal com Hakim Ziyech. O extremo, que tinha contrato com o Chelsea até 2025, terá assinado até junho de 2026 com o clube onde milita Cristiano Ronaldo.



Understand Al Nassr have reached full verbal agreement with Hakim Ziyech to join the club. Personal terms agreed.



Ziyech will sign until June 2026, if all goes to plan.



Agreement reached also with Chelsea, waiting to prepare, check then sign contracts.



Here we go! pic.twitter.com/wywVV8cocB