há 1 horas 09:05

Wendell pensa no Grémio





Foram apenas dois anos de ligação, mas ficou um amor eterno. De férias no Brasil, Wendell foi assistir a um treino do Grémio, de Porto Alegre, clube que representou em 2013 e 2014. No final, à imprensa local, afirmou: "Acho que não apareceu nada sobre voltar para o Brasil agora. Saem sempre muitas coisas, mas não saiu nada em relação ao Grémio. Todos sabem do carinho que eu tenho pelo clube. A relação que criei aqui faz com que tenha de existir esse casamento novamente. Temos que esperar o tempo de Deus para ver como as coisas vão correr para um dia eu voltar e conseguir os títulos que não consegui no passado."