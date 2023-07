há 1 horas 08:29

Compra de Marcus é para avançar





Há mais vida para Abraham Marcus no FC Porto para lá do ano de empréstimo, por parte do Remo Stars, que agora terminou. Segundo apurou Record, os dragões vão acionar a cláusula de opção de compra do avançado nigeriano que ficou contratualmente registada aquando do acordo de cedência, no valor de 750 mil euros. A duração do contrato que lhe será proposto não é conhecida, mas será longa.