há 13 min 09:06

Ingleses colocam De Gea na rota do Al-Nassr de Ronaldo



Reuters

David De Gea não renovou contrato com o Manchester United e a imprensa inglesa coloca agora o guarda-redes espanhol na rota da Arábia Saudita. O 'The Sun' avança que o jogador pode estar a caminho do Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, seu companheiro de equipa nos red devils até novembro do ano passado.