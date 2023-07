há 40 min 08:23

Rafael Leão paga Gyökeres





Rafael Leão saiu de Alvalade em 2018, mas cinco anos depois vai dar uma ajuda ao Sporting no mercado de transferências, em concreto no ataque a Gyökeres, a pasta que ao longo do último mês dominou as atenções da estrutura verde e branca. É que na prática, os 19,6 milhões de euros que a SAD recebeu do Lille pelo seu ex-avançado – ainda que com o desejo de esse montante aumentar para os 45 M€ – podem ser na totalidade canalizados para a mesa de negociações com o Coventry pelo goleador sueco, de 25 anos.