Chiquinho com mercado

Avança hoje Fabrizio Romano que Chiquinho tomará uma decisão sobre o seu futuro nos próximos dias. O médio, que tem contrato com o Benfica até 2024, tem clubes turcos e italianos de olho, bem como o Dínamo Moscovo, segundo o jornalista

