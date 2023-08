Inglaterra chama por Gonçalo Borges

Gonçalo Borges foi ontem associado a West Ham e Everton. De acordo com o especialista Fabrizio Romano, o extremo do FC Porto está na mira dos dois emblemas ingleses, num processo que pode conhecer avanços nos últimos dias do mercado.

West Ham and Everton are interested in Porto winger Gonçalo Borges as deal for final days of the transfer window ?



2001 born winger, attracting interest as could be on the move. pic.twitter.com/ubZ4jedvMn