Fresneda num lago de tubarões

A tarefa do Sporting para resgatar Iván Fresneda parece cada vez mais dificultada. Os leões estão no terreno a tentar garantir o concurso do lateral-direito do Valladolid mas, à medida que os dias passam, aumenta o número de clubes de topo interessados no jovem internacional espanhol sub-19, quase todos com um poderio financeiro superior aos leões.