há 42 min 08:21

Schmidt segura núcleo duro: Morato, Florentino e Neres ficam



DR

A uma semana do fecho do mercado os altos responsáveis pelo futebol do Benfica reuniram-se, no Seixal, para delinear a estratégia a seguir em termos dos últimos retoques no plantel para atacar a temporada de 2023/24. Rui Costa, Luís Mendes, Lourenço Coelho, Rui Pedro Braz, Roger Schmidt e o adjunto Jörn-Erik Wolf falaram ontem acerca das possíveis mexidas no grupo, com o alemão a ser taxativo: Neres, Florentino e Morato são intocáveis!