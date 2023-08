há 35 min 08:16

Gonçalo Borges com saída bloqueada



Lusa/EPA

Mesmo que Iván Jaime se venha a tornar reforço do FC Porto, não está em causa a permanência de Gonçalo Borges no plantel dos dragões. Fonte próxima do jogador garantiu a Record que Sérgio Conceição não admite abrir mão do extremo, de 22 anos, uma vez que vê nele um elemento com potencial a explorar na época em curso. Leia aqui o artigo na íntegra.