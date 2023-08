há 1 horas 08:28

Vlachodimos sem proposta do Manchester United



Vítor Chi

A Sky Sports da Alemanha noticiou que o Manchester United avançou com uma proposta por Vlachodimos. No entanto, de acordo com as informações recolhidas por Record, não chegou qualquer oferta à SAD do Benfica, até porque o turco Altay Bayindir já fez testes médicos no United.