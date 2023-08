há 45 min 08:39

Jorge Sánchez convocado no Ajax à espera de fumo branco



Getty Images

Jorge Sánchez continua perto de reforçar o lado direito da defesa do FC Porto, mas, por enquanto, ainda fez uma escala na Bulgária, uma vez que integrou a lista de convocados do Ajax para a visita ao terreno do Ludogorets, agendada para hoje e a contar para a 1ª mão do playoff de acesso à Liga Europa.