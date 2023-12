há 1 horas 09:41

Empresário de Gabigol nega conversas com Corinthians





Gabigol tem sido apontado ao Corinthians e o jogador não negou o interesse do clube paulista, mas o seu empresário fez questão de colocar os 'pontos nos is'. Júnior Pedroso descartou qualquer negociação com outro clube neste momento em função da renovação que diz estar encaminhada com o Flamengo. "Negociamos com pessoas sérias. Passamos mais de um ano a negociar com Braz e Spindel, com diversas reuniões no Rio e por telefone. Em outubro selámos o acordo verbalmente. Se isso mudou, aguardamos uma comunicação por parte do Flamengo. Negociamos com pessoas sérias, que cumprem acordos", afirmou ao Globoesporte.