Qatar chama por Rafa



Vítor Chi

O futuro de Rafa Silva deve passar pelo Qatar. Ao que Record apurou, o Al-Sadd, onde alinha o ex-portista Matheus Uribe, não perde o avançado de vista, mantendo o interesse na sua contratação para a próxima temporada. No último verão, quando estava a um ano de terminar o contrato que o liga ao Benfica, o Al-Sadd chegou-se à frente para contratar o camisola 27, acenando com um contrato milionário (na ordem dos 7,5 M€ limpos por ano). No entanto, numa conversa com Rui Costa, que decorreu no estágio de pré-temporada, em St George’s Park, o jogador, de 30 anos, comprometeu-se a ficar até ao fim desta temporada.