há 1 horas 08:17

Ricardo Paiva fica ao leme do Boavista até final da época

Está oficialmente encontrado o sucessor de Petit no comando técnico do Boavista. Ao fim de praticamente duas semanas a partilhar a liderança com Jorge Couto e a acumular funções nos sub-19, Ricardo Paiva, de 43 anos, vai ser promovido a treinador da equipa principal a título definitivo, com um contrato válido até ao fim da época. A apresentação oficial é hoje, no lançamento ao jogo com o Gil Vicente.