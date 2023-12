há 46 min 08:08

Rafael Silva entra no Sporting de fininho: anúncio do ex-Leixões só em 2024



Victor Sousa

Rúben Amorim recebeu uma prenda de Natal antecipada com a contratação de Rafael Silva ao Leixões, mas sabe que só poderá desembrulhar o presente a partir do dia 1 de janeiro. Isto é como quem diz: tornar oficial a chegada do central de 20 anos ao emblema de Alvalade só no arranque do próximo ano civil, uma vez que, nesta fase, questões burocráticas impedem que o ítalo-brasileiro seja anunciado como cara nova. Leia mais aqui.