há 43 min 08:19

Afonso Moreira já se despediu dos colegas do Sporting



Paulo Calado

Opção no triunfo dos 'bês' do Sporting por 2-0 frente ao Pêro Pinheiro, soma insuficiente para a qualificação rumo à fase de subida da Liga 3, Afonso Moreira despediu-se ontem dos seus colegas, dado que, como Record confirmou, está a caminho do Gil Vicente, depois de renovar até 2028. O ala fez 45 minutos.