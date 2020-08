Miguel Oliveira ganha estatuto no Fantasy do MotoGP

Apesar da queda e desistência no GP Andaluzia, Miguel Oliveira foi o piloto que mais valorizou no jogo 'MotoGP Fantasy', no qual os amantes da categoria rainha do motociclismo podem criar e gerir a sua própria equipa mediante um orçamento e as suas expetativas para um determinado Grande Prémio.





Have you been keeping up with the @motul #MotoGPFantasy markets?



Rider and manufacturer prices change depending on their current form! Here's the current biggest changes! #MotoGP pic.twitter.com/LXt2pxOFqK — MotoGP™ (@MotoGP) August 6, 2020

O português da Red Bull KTM Tech3 registou um aumento de 25% no seu valor - agora fixado em 1,5 milhões de euros -, e só Alex Márquez (Honda oficial) e Johan Zarco (KTM oficial) se aproximaram do piloto de Almada, com crescimento de 20%.Note-se que o preço dos pilotos varia consoante a forma apresentada e, no caso de Miguel Oliveira, o 8.º lugar no GP Espanha e a melhor qualificação de sempre (5.º) na Andaluzia refletem o bom início de época do português, que deverá figuras entre as escolhas de muitos jogadores para o GP República Checa do fim-de-semana,Em termos de construtores os critérios são os mesmos e os bons resultados da KTM valem à marca uma valorização de 3,4%, superando a Ducati (2,4%) e a Honda (0,9%).