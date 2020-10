Ministro italiano garante que Cristiano Ronaldo violou protocolo: «Investigação vai prová-lo»

O ministro italiano do Desporto, Vincenzo Spadafora, voltou este domingo a criticar Cristiano Ronaldo e garantiu que o avançado português desrespeitou o protocolo estabelecido para a Covid-19 quando abandonou o estágio da Juventus para integrar a concentração da Seleção Nacional, depois de dois membros do staff do clube de Turim terem testado positivo.





"O Cristiano Ronaldo violou o protocolo e está em curso uma investigação do Ministério Público de Turim para provar isso mesmo. Tratou-se de um episódio desagradável. O vírus ensinou-nos que ninguém está imune e obviamente que todas as pessoas tentam respeitar as regras e os protocolos estabelecidos, mas a única solução é ficar em casa", afirmou Spadafora, em declarações à RAI.Recorde-se que Cristiano Ronaldo acabaria também ele por testar positivo ao serviço da Seleção Nacional, no dia 13, tendo regressado a Turim num avião-ambulância depois de ter estado em isolamento na Cidade do Futebol . Já em Itália, através de um direto no Instagram, o craque português negou ter violado o protocolo Na última quinta-feira CR7 voltou a ter um teste positivo e continua em quarentena, tendo já falhado dois jogos da Juventus, o último dos quais esta noite, no empate ( 1-1 ) diante do Hellas Verona.