Novos tempos mas o mesmo apoio

"O desporto continua a ter todo o nosso apoio". Foi sob esse mote que os Jogos Santa Casa, que se assumem como principal patrocinador e impulsionador do Desporto em Portugal, enfrentaram a pandemia.

É uma máxima que traduziu-se rapidamente em números. A instituição lançou, no decorrer do passado ano letivo, a oitava edição do Programa Bolsas de Educação Jogos Santa Casa, em parceria com o Comité Olímpico de Portugal e o Comité Paralímpico de Portugal, algo que consideram merecer particular destaque e importância pelo impulso e apoio que isso significa para os atletas que viram os Jogos Olímpicos e Paralímpicos adiados para 2021.

Só no decorrer da última edição atribuíram-se mais 54 bolsas, perfazendo um total de 325 Bolsas de Educação entregues, desde 2013, a atletas.

De lá para cá, estes apoios já correspondem a um montante equivalente a mais de 920.000€, que terão como principal propósito que os praticantes das várias modalidades consigam conciliar mais facilmente a atividade académica com a carreira desportiva, de modo a evitar o abandono prematuro do desporto de alto rendimento ou a desistência precoce dos estudos.

Os apoios dos Jogos Santa Casa chegam, agora, a 17 federações, 100 seleções nacionais, 12 seleções nacionais de desporto adaptado e 86 campeonatos universitários.

Refira-se ainda que nos Jogos Olímpicos estiveram 17 bolseiros, ao passo que nos Paralímpicos marcarão presença outros cinco apoiados.