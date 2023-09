Portugal-Noruega, em direto

há 2 horas 15:03

Francisco Neto: «Temos de focar-nos naquilo que conseguimos fazer»



FPF

O selecionador nacional Francisco Neto garantiu estar ciente das dificuldades para o jogo de hoje. "É possível que hajam algumas alterações, são necessárias caraterísticas diferentes. As jogadoras têm que estar disponíveis para tomar boas decisões e mudar consoante as situações. Temos de perceber quais são as que estão aptas, em função daquilo que é a dinâmica do adversário, e as que podem efetivamente fazer a diferença. Nitidamente, notou-se algumas alterações nas dinâmicas da equipa para o nosso jogo de preparação, no Mundial e no jogo diante da Áustria, mas nós temos apenas que nos focar naquilo que conseguimos fazer", explicou.