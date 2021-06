Michael Owen coloca Portugal no top-3 dos destaques no Euro'2020

Michael Owen está em 'estágio' para o Euro'2020 e já fez as suas previsões para a competição que arranca amanhã. "Feliz véspera do Euro! Já estudei as seleções e 'reduzi-as' a três. A França vai destacar-se, seguida por Portugal e Inglaterra", escreveu o antigo internacional inglês



Happy Euros Eve! Right, I’ve studied the squads and I’ve narrowed it down to 3. France would be the standout team followed by Portugal and England. Thoughts?