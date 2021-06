há 22 min 08:54

Três jogos no menu desta quinta-feira

O Euro'2020 prossegue esta quinta-feira com três encontros da 2.ª jornada da fase de grupos.



O primeiro jogo do dia começa às 14 horas e coloca frente a frente as seleções da Ucrânia e da Macadónia do Norte, do Grupo C. Segue-se o embate do Grupo B entre Dinamarca e Bélgica (17 horas) e o dia termina com o Áustria-Holanda, igualmente do Grupo C.