A conversa entre Scaloni e Messi que deu esperança ao selecionador argentino

Messi teve um papel importante na conquista do terceiro Mundial da história da Argentina, tendo mesmo sido eleito o melhor jogador do torneio que decorreu no Qatar. Após o final do jogo épico diante de França, Lionel Scaloni revelou uma conversa que teve com o avançado argentino."Vou contar uma coisa, uma conversa com Leo. Em San Juan, depois do empate a zero com o Brasil [e garantir o apuramento para o Mundial'2022], senti que o que estava por vir era difícil e a deceção podia ser grande. Então, antes de regressar a Paris, sentei-me para conversar com Messi, falei do assunto com ele e disse-me 'vamos continuar porque certamente vai dar certo e, se não der, vamos tentar'", confessou o selecionador argentino.Já sobre o futuro do jogador do PSG na albiceleste, Scaloni deixou a garantia de que lhe vai "guardar um lugar no próximo Mundial"