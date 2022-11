Paulo Bento: «Jogámos o suficiente não só para empatar, mas para vencer»

Paulo Bento considerou que a derrota da Coreia do Sul frente ao Gana foi injusta, após o jogo entre duas das seleções do grupo de Portugal e no qual acabou expulso por protestos "Jogámos o suficiente não só para empatar, mas para vencer. Claro que cometemos erros, mas tivemos oportunidades de golo mais do que suficientes para virar o marcador. Não foi um resultado justo. Estou muito feliz com o desempenho dos meus jogadores, mas claro nada feliz pelo resultado", frisou o selecionador nacional da seleção sul-coreana.Por ter sido expulso, recorde-se, o técnico português não estará no banco de suplentes da seleção asiática no duelo contra Portugal, que se disputa na próxima sexta-feira, a partir das 15 horas.