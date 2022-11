Hazard: «Não vou lutar com Vertonghen, ele é maior que eu!»

O ambiente na seleção belga está longe de ser o melhor. Esta segunda-feira, o selecionador Roberto Martínez até confirmou que há "tensão" entre jogadores , mas Eden Hazard e Thibaut Courtois garantiram, em conferência de imprensa, que as notícias que têm saído na imprensa são claramente exageradas."No balneário não se passa nada. Só o treinador é que falou. Ontem conversámos todos, mas claro que não vou andar à luta com Vertonghen, ele é maior que eu! Os jogadores conhecem-me. Vertonghen perguntou-me se eu tinha dito isso sobre ele [rumores relacionados aos jogadores terem chamado 'velhos' uns aos outros ]. Eu ri-me e disse-lhe que já não é tão rápido. Ele concordou. Os meus companheiros conhecem-me, gosto de me rir", começou por explicar Hazard, citado pelo 'AS'.Na mesma linha, também Courtois negou o clima tenso dentro do grupo, apesar de ter confirmado que "ninguém gosta de perder". "Dentro do grupo não há problema. Claro que quando perdemos não ficamos felizes. Não aconteceu nada, apenas ficámos desapontados. O problema é que há muitas mentiras que são espalhadas. Criou-se uma situação que não existe e, enquanto grupo, devemos evitar essa negatividade. O maior problema é que vemos coisas nas redes sociais que não dissemos. Temos de ser justos e lutar uns pelos outros em campo. Quando perdemos, ficamos frustrados. Nem toda a gente quer falar depois de um jogo assim", referiu o guardião do Real Madrid.A Bélgica volta a entrar em campo na quinta-feira, dia 1, pelas 19 horas, no duelo frente à Croácia.