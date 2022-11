Agüero 'ataca' federação da Argentina: «Se não querem que os vá ver, prefiro que me digam na cara»

Sergio Agüero denunciou, em conversa com o influenciador Jero Freixas, que a federação da Argentina lhe está a dificultar o acesso a uma credencial para ir visitar a concentração da seleção no Qatar, confessando que se sente incomodado com a demora no processo."Estou a ver se consigo ir ver os rapazes. É um assunto meio estranho. Não sei bem, supostamente é preciso ter uma credencial para passar, mas parece-me estranho que demore três ou quatro dias. Já perguntei acerca disso e [disseram que] vem de cima. É uma situação muito rara. Há um ano estive lá com eles", começou por referir o antigo avançado, que até já viajou para o Qatar E acrescentou: "Já estive na seleção e eles fazem uma credencial muito rápido. Já lhes mandei uma mensagem e disse que se não querem que vá, tudo bem. Mas prefiro que me digam isso na cara. Talvez não tenham gostado de última vez que fui, de alguma opinião que dei... sei lá. Mas pronto, agora temos de apoiar", rematou.Agüero, recorde-se, foi internacional argentino em 101 ocasiões, antes de anunciar o fim da carreira em dezembro do ano passado , na sequência de uma arritmia cardíaca que sofreu durante o Barcelona-Alavés