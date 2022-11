Carlos Queiroz fez seis substituições no Inglaterra-Irão: saiba por que foi possível

A Inglaterra goleou, esta segunda-feira, o Irãono jogo inaugural do grupo B do Mundial'2022, partida que contou ainda com uma situação peculiar... mas legal: Carlos Queiroz, selecionador da formação do Médio Oriente, fez seis substituições, cenário permitido caso um jogador precise de sair de campo com uma lesão na cabeça. Foi o caso de Alireza Beiranvand , guarda-redes que já passou pelo Boavista e que teve um início de competição para esquecer após chocar com um companheiro de equipa. O guardião, de 30 anos, foi assistido e ainda tentou voltar ao campo, mas acabou por deixar o relvado de maca pouco depois. Carlos Queiroz foi assim obrigado a uma alteração forçada logo aos 19 minutos e, por ter sido na sequência de uma lesão na cabeça, teve direito a fazer um total de seis.Recorde-se que, há cerca de um mês, o mesmo cenário aconteceu no duelo da Premier League entre Newcastle e Aston Villa