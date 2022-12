Messi responde a pugilista mexicano que o ameaçou: «Não falto ao respeito a ninguém»

Messi garantiu, esta quarta-feira, após a recente polémica em que o craque argentino surgiu, aparentemente, a pisar uma camisola do México no balneário da equipa albiceleste, que tudo não passou de um "mal entendido", e dirigiu-se ao pugilista Canelo Álvarez - que entretanto já pediu desculpa pelas ameaças - dizendo que "não faltou ao respeito a ninguém"."Foi um mal entendido. Ele [Canelo] conhece-me e sabe que não falto ao respeito a ninguém. São coisas que acontecem no balneário e depois dos jogos. Não tenho de pedir desculpas porque não faltei ao respeito aos mexicanos nem à camisola", referiu La Pulga, citado pelo 'AS', após a vitória de ontem frente à Polónia (2-0) , que ditou a passagem da Argentina aos 'oitavos' do Mundial.