Mulher de Di María responde a Rami: «O Ángel pode ensinar-te a ser um cavalheiro e a marcar em finais»

Adil Rami e Di María continuam pegados numa sequência de picardias que parece não ter fim. Depois de ter condenado os gestos de Emiliano Martínez na final do Mundial, ao apelidar o guarda-redes argentino de "maior filho da p... do mundo do futebol" , o ex-Boavista recebeu respostas de dois jogadores argentinos, entre os quais Di María, que mandou o defesa "ir chorar para outro lado". Rami não se ficou, publicou quatro fotos do extremo a chorar , e agora até a mulher do antigo jogador do Benfica entrou na discussão."O Ángel pode ensinar-te a chorar, a tratar as mulheres como um cavalheiro e a marcar golos em finais. Feliz ano novo, génio", atirou Jorgelina Cardoso numa 'story' no Instagram, onde partilhou uma imagem das acusações de violência de Pamela Anderson contra o francês.Recorde-se que Rami representava a seleção francesa em 2018, ano em que os gauleses foram campeões do Mundo e onde deixaram pelo caminho a Argentina nos 'oitavos'.