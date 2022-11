Pugilista mexicano não se cala por causa de Messi e ataca Agüero: «Não sejas hipócrita»

Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron. https://t.co/VzLCG43asc — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Continua a guerra acesa entre Lionel Messi, Sergio Agüero e o pugilista Canelo Álvarez. Depois de vir a público uma imagem onde Messi aparenta pisar uma camisola mexicana durante os festejos da vitória da Argentina diante do México (2-0) Canelo recorreu às redes sociais para ameaçar o astro do PSG - "É melhor ele rezar a Deus para que eu não o encontre" -, ameaça essa que Agüero não deixou escapar , saíndo em defesa do compatriota. Ora, o problema é que Álvarez parece disposto a 'disparar para todos os lados', e agora sobrou mesmo... para o antigo avançado do Barcelona."Tu também cabrão... Mandavas-me mensagens a dizer "Ai ai Canelo" e agora estás a defendê-lo [Messi]. Não sejas hipócrita, cabrão. O que fizeste agora foi desleal. Há um minuto andavas a mandar-me mensagens no Instagram, mas agora que é preciso ser claro e sem rodeios...", escreveu Canelo no Twitter, dirigindo-se a Agüero.Recorde-se que o vídeo da festa da seleção argentina no balneário, no final do jogo com o México, foi partilhado por Otamendi.