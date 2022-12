Roy Keane não se cala e volta a visar Tite: «Esqueçam as táticas, ensinem os treinadores a dançar»

Roy Keane tem sido um dos mais críticos no que diz respeito às danças dos jogadores brasileiros e, depois de ter afirmado que a canarinha "desrespeitou" a Coreia do Sul nos 'oitavos' do Mundial, o irlandês voltou agora a visar Tite, sublinhando que se o selecionador quer dançar, devia fazê-lo "no balneário ou numa discoteca"."Não consigo entender como é que um treinador dança com o jogo a decorrer. O treinador adversário está a oito metros, é preciso ter cuidado. Tem a ver com respeito. Ele que dance depois no balneário, numa discoteca, aí não é um problema", referiu à 'Sky Bet', explicando que se todos dançassem, os encontros "durariam três dias"."Por que é que o Brasil pode fazer isso durante o jogo? Se toda a gente dançasse depois de um golo, os jogos durariam três dias. Sabem o que deviam começar a fazer? Quando os treinadores tiram as licenças, comecem a ensiná-los a dançar. Esqueçam as táticas", ironizou.Refira-se que Tite, que no Brasil-Coreia do Sul (4-1) se juntou aos festejos do golo de Richarlison com a 'dança do pombo', garantiu que o seu objetivo não era "faltar ao respeito" , reforçando que essas manifestações fazem parte da cultura do país.