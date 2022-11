Selecionador da Arábia Saudita fez substituições em quatro períodos diferentes: saiba por que foi permitido

Hervé Renard, selecionador da Arábia Saudita, realizou cinco substituições na vitória histórica desta terça-feira diante da Argentina (2-1) e, até aí, tudo normal. Mas há um pormenor que está a saltar à vista e a causar alguma polémica no país albiceleste: é que Renard procedeu às alterações em quatro períodos diferentes - mais um do que os três habitualmente permitidos -, sendo que nesse país até já se diz que a federação pode mesmo protestar a realização do encontro. Ora, vejamos o porquê de, nesta situação, a opção ser permitida.À imagem do que aconteceu ontem, no duelo entre Inglaterra e Irão , Hervé Renard foi forçado a substituir o lateral Yaseer Al-Shahrani, após um choque arrepiante - joelho com cabeça - que envolveu o defesa e o guarda-redes da mesma equipa. No Inglaterra-Irão, Carlos Queiroz teve direito a uma substituição extra. Neste caso, Renard fez cinco alterações, mas teve direito a um período extra para fazer uma delas. Isto deve-se a um facto simples: quando um treinador é forçado a fazer uma substituição por uma lesão na cabeça, tem direito a fazer ou uma alteração extra, ou a utilizar um período extra para a fazer.