O toque na porta do quarto e o silêncio de Deschamps: como Benzema foi 'empurrado' da seleção francesa

Primeiro foi o 'L'Équipe' a revelar uma parte da história da dispensa de Benzema e agora é o 'As' a adiantar novos sobre o que aconteceu a 19 de novembro, dia em que se soube que Benzema iria deixar a concentração da seleção francesa em Doha por causa de uma lesão sofrida no treino.Nesse dia ao final da noite, a Federação Francesa de Futebol anunciou, após a realização de uma ressonância magnética, que Benzema "sofreu uma lesão no reto femoral, que exige um período de recuperação de três semanas" e Deschamps declarou estar "extremamente triste por Karim". O jornal espanhol dá esta terça-feira outra versão. O 'As' adianta que depois de perceber que se tinha lesionado, o avançado foi uma clínica em Doha acompanhado pelo médico da seleção francesa, Frank Le Gal, e que mal soube o resultado do exame informou o Real Madrid.Benzema estava convicto que recuperaria em 10 dias e que só falharia a fase de grupos. Acreditava que iria continuar concentrado com a seleção francesa. Só que não. A dado momento bateram à porta do seu quarto no hotel. Deschamps e Frank Le Gal estavam ali para lhe dizer que ia ser dispensado. "Sinto muito Karim, mas tens de ir, disse o médico perante o silêncio de Deschamps. O diário espanhol acrescenta que o avançado "percebeu a mensagem, fez a mal e apanhou um voo para Madrid".A recuperação começou logo dia seguinte e em poucos dias Benzema já não tinha queixas, tendo até ido uns dias de férias para a ilha Reunião.Para o lugar de Benzema na seleção francesa não foi chamado ninguém. Até ao dia da final com a Argentina foi sendo alimentada a hipótese de se juntar à equipa que lutava pela revalidação do título mundial. Isso não aconteceu. O troféu foi ganho pela albiceste e poucas horas depois o avançado disse adeus à seleção francesa.