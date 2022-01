Jogadora do PSG agredida volta aos relvados e recebe mensagem da ex-mulher de Abidal

Kheira Hamraoui está de volta aos relvados. A jogadora francesa do PSG, agredida com uma barra de ferro em novembro de 2021 por dois homens encapuzados, foi titular na partida diante do Saint-Étienne (vitória por 5-0) juntamente com a sua colega Aminata Diallo, que apesar de ter sido colocada como suspeit a numa fase inicial do caso, já foi, segundo o 'AS', libertada sem qualquer acusação.Recorde-se que com os desenvolvimentos na investigação, Eric Abidal, antigo jogador do Barcelona, também chegou a ser colocado como suspeito. O francês foi chamado para prestar declarações em dezembro depois das futebolistas terem alegado ouvir a frase "andamos a dormir com homens casados?" da boca dos agressores.O gaulês confessou ter um caso com Hamraoui na altura em que os dois coincidiram no clube catalão, entre 2018 e 2021, o que levou ao divórcio entre o antigo jogador e Hayet Abidal, a sua ex-mulher, que publicou nas redes sociais uma curta mensagem para Hamraoui. "Bom jogo no domingo! Desejo que sejas titular tanto na vida como no campo", como se pode ler na imagem acima.O diário espanhol garante que a "investigação ainda continua", frisando que não "está esclarecido quem foram os autores das agressões". As autoridades já descobriram, porém, que a jogadora francesa utilizava no telemóvel um cartão que estava em nome de Eric Abidal.