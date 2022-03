Governo britânico facilita a vida ao Chelsea e desbloqueia acesso a algumas verbas

O Chelsea recebeu uma 'ajuda financeira' de 130 milhões de euros de maneira a conseguir cobrir as despesas para o resto da temporada. A decisão do governo britânico, segundo o 'The Sun', tem como objetivo "facilitar a situação do clube" na sequência das sanções aplicadas a Roman Abramovich e é feita desbloqueando o acesso a contas recentemente congeladas, mais concretamente verbas de direitos televisivos e prémios.A formação inglesa tem agora permissão para utilizar os cerca de 41 M€ de lucros das transmissões televisivas que deverá ter até ao final da época na Premier League, assim como todo o dinheiro conseguido através de prémios: se garantirem o terceiro lugar da Premier League, os blues 'encaixam' mais 46 M€, e se conseguirem defender o troféu da Liga dos Campeões, também mais de 40 M€.Recorde-se também que apesar da equipa londrina apenas ter um limite de 23,8 mil euros para gastar nos encontros fora de portas (para as competições europeias), o governo britânico pondera chegar a acordo para aumentar esse orçamento.A Premier League retirou, este sábado, o cargo de diretor do Chelsea ao magnata russo. De resto, os blues continuam a perder patrocinadores e Abramovich já ordenou a retirada dos seus iates de luxo para "refúgios seguros", de forma a não serem alvos de sanções.