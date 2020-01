10h11 - O Real Madrid acaba de oficializar o empréstimo de Álvaro Odriozola ao Bayern Munique até ao final da temporada





9h56 - O 'Mundo Deportivo' escreve que odequer, da, para substituir o lesionado9h43 - O 'Daily Mirror' escreve que Solskjaer tem cinco candidatos ao lugar de 9 noe substituir Marcus Rashford: Olivier Giroud, Krysztof Piatek, Fernando Llorente, Paco Alcácer e Cavani (que já está com um pé no Atlético Madrid...)9h38 - Ooficializou a contratação de, guarda-redes do, que se irá juntar à equipa alemã no verão9h07 - O jornal espanhol 'As', que cita um jornalista italiano, garante que está "iminente" a contratação depor parte do. Os colchoneros oferecem ao15 milhões de euros, mais 3 milhões em bónus.9h03 - A imprensa inglesa escreve que o, de, quer contratar. O jogador argentino, de 31 anos, tem contrato com oaté 2021.9h01 - A Sky Itália garante que o dinamarquês, um dos futebolistas mais pretendidos neste mercado de inverno, reuniu-se ontem com, presidente do, e comunicou-lhe que pretende mudar-se para oainda este mês. O jogador termina contrato com os spurs no final da época e não quer renovar.8h58 - O jornal 'Marca' conta esta manhã que um muitos clubes interessados no espanhol, do, é otambém já terão manifestado interesse no jogador.- O avançado dode emblemas dos principais campeonatos europeus, como Espanha ou França, e também de ligas periféricas, mas com maior capacidade financeira, casos da China ou dos Emirados Árabes Unidos, sabe- Noao, depois de uma curta experiência na Turquia que não correu bem. Vai emprestado.- Ainda no, os espanhóis dosãopara amarrar os serviços de- Começa a aproximar-se mais um final do fecho de mercado e ocontinua sem conseguir resolver a situação de. A SAD pretendia encontrar uma solução para colocar o avançado, que tem contrato até 2021, mas até ao momentojá se despediu dos seus companheiros no, viajando ainda hoje para os Emirados Árabes Unidos (EAU), por forma a vincular-se ao- Odesistiu de, apurou. O nosso jornal sabe que, depois de ter visto recusada peloa primeira e única proposta pelo médio,não subiu a parada... nem vai subir. Mais informações- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde acompanharemos todos os rumores e confirmações ao minuto. Fique connosco!