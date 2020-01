8h30 - Daniel Podence é aguardado esta segunda-feira no Wolverhampton para concluir a transferência e assinar pela equipa de Nuno Espírito Santo. Segundo a imprensa inglesa, o Olympiacos deverá encaixar 20 milhões de euros, mas a verba poderá ainda chegar a valores mais altos mediante objetivos estabelecidos.





8h20 -estará próximo de reforçar oe o médio, de 27 anos, deve acertar a sua mudança para os nerazzurri ainda hoje. Segundo a imprensa italiana, o internacional dinamarquês deve realizar hoje testes médicos em Milão, sendo que irá acertar os detalhes da transferência para a Serie A. As publicações apontam que o Tottenham terá aceitado uma proposta de 20 milhões de euros do Inter pelo jogador e o diretor desportivo da formação italiana, Peppe Marotta, referiu que "o negócio deve ficar fechado nos próximos dias".8h10 - O Flamengo tenta a todo o custo concluir a contratação deao Inter e o vice-presidente do Mengão, Marcos Braz, terá viajado para Itália de forma a chegar a acordo com a direção nerazzurra. A imprensa brasileira adianta que o Inter apenas está recetivo a aceitar uma proposta de 20 milhões de euros por 100% do passe do avançado, de 23 anos, mas o Fla não quererá ultrapassar a fasquia dos 18 milhões. Desta forma, Braz tenta chegar a um consenso em Milão e, enquanto isso, Jorge Jesus inicia hoje os trabalhos com a maioria do plantel principal.8h02 - prosseguem as negociações visando a venda de Bruno Fernandes e, a menos de uma semana do encerramento do mercado de transferências, as partes ainda não têm acordo à vista. Varandas não cede e rejeita vender em saldos.8h01 - Será muito difícil sair doainda durante a presente janela de transferências, apurou Record. Além de não existirem ofertas formais, há outros motivos para a permanência do médio brasileiro, sendo que o principal está relacionado com a iminente saída de Bruno Fernandes para o Manchester United, pelo que a SAD não quer perder duas peças importantes do meio-campo verde e branco na mesma altura da época.Bom dia! Entrámos na reta final deste mercado de transferências e ainda há muitos casos por decidir. Acompanhe tudo ao minuto.