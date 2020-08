8h15 - Em Itália, segundo escreve a 'Gazzetta dello Sport', Andrea Pirlo quer Dzeko na Juventus. Na última época, na Roma, o avançado bósnio marcou 16 golos em 35 jogos.





8h14 - A imprensa espanhola avança esta manhã queestá a pensar o que fazer relativamente ao seu futuro. Oestá em convulsão e o argentino pode deixar a Catalunha.é tido como excedentário e a SAD doprocura colocação para o lateral-esquerdo, que em 2019/20 foi cedido ao Mallorca. O- Já com seis reforços garantidos () e ainda sem vendas, oestima umde 18 milhões de euros em dois anos.- Noainda não foi oficializado, mas ao queapurou o jogadoré um desejo antigo do, mas osque assolam o clube che nesta fase estão a fazer com que haja um afastamento em relação ao central do- Enquanto não há desenvolvimentos relativamente à transferência depara o, o lateral-esquerdo, de 23 anos,doa partir de segunda-feira, tendo viagem agendada para amanhã.iraniana que tinha início marcado para a próxima quinta-feira, pelo que o ponta-de-lança, de 28 anos, viu satisfeito o seu desejo de rumar o mais depressa possível à Europa para resolver a sua situação com o- Orecebeu, através depara a transferência imediata de. Todavia, nem a urgência de garantir receitas com vendas de jogadores levou Pinto da Costa a abdicar de um guarda-redes que causou impacto no Dragão.- Otentou o empréstimo de, segundoapurou. Contudo, a SAD do, até porque só aceita transferir o médio brasileiro em definitivo e por uma verba avultada.- Opor, lateral-direito que está de saída doe a SAD dojá têm ideias precisas quanto à constituição do plantel 2020/21: ainda faltam seis reforços. Da, constam um defesa-central, um lateral-esquerdo, um ‘8’, um extremo-direito e dois avançados., avançado do, 29 anos, foi ontem tema de conversa entre, vice-presidente para o futebol do Flamengo, queem Lisboa.- Está previsto oapresentar uma proposta oficial por, avançado do, nos próximos dias. Saiba mais- A contratação depelocomplicou-se e. Ainda que continue a ser possível, o acordo ficou ontem mais distante e, ao queapurou, a SAD liderada porjá olha para outros alvos.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!