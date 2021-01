9h13: O Wolverhampton 'ordenou' o regresso de Patrick Cutrone a casa. O jogador dos wolves, de 23 anos, estava emprestado à Fiorentina.





9h11: Oestá a ultimar os detalhes da transferência de, defesa turco de 19 anos, do, segundo avança a imprensa inglesa.9h08: Oquer baixar os salários do plantel em 10 por cento, o quecontratuais com8h35: Otemna mira, avançado de 26 anos do, avança o 'De Telegraaf'.8h30: O 'Daily Mail' escreve que ovai recusar qualquer oferta que chegar porneste mercado de inverno.- Oestá determinado em segurarmas... oainda terá uma palavra a dizer sobre o futuro do extremo, de 26 anos. Na verdade, será Rúben Amorim a tomar a primeira decisão e a mais importante, isto é, se existe interesse em resgatar o ex-leão.são casos de jogadores que estão ou estiveram emprestados e para os quais a direção benfiquista terá de encontrar uma solução - Romildo Bolzan, presidente do, reiterou ontem a intenção de venderapenas a troco de 20 milhões de euros, uma posição ainda em desencontro com a visão do FC Porto , que admite um investimento na ordem dos 15 M€ e quer o jogador já neste mercado.- A transferência depara o complicou-se nas últimas horas , depois dee onão terem chegado a um acordo.já não vai ser reforço do. A relação de amizade entre as partes mantém-se intocável, mas o processo de decisão mais alargado do jogador em relação ao próximo passo da sua carreira acabou por retirar os dragões da equação Bom dia! Fique connosco ao longo do dia e acompanhe a par e passo tudo o que se passa no mercado de transferências nacional e internacional