há 1 horas 08:31

Nanu, Carraça e Tomás Esteves no lote de excedentários do FC Porto



Hélder Santos

O atual plantel do FC Porto conta com seis jogadores capacitados para jogar no lado direito da defesa – mais Corona, que está na Gold Cup ao serviço da seleção do México –, é mais do que expectável que este lote seja reduzido a metade. E nesta altura há três nomes com poucas possibilidades de virem a lutar pelo posto de lateral-direito titular: Nanu, Carraça e Tomás Esteves. Saiba mais aqui.