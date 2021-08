há 47 min 08:27

Corona é 'reforço' até nova ordem: saída do mexicano congelada



FC Porto

Corona é reforço até nova ordem. A SAD do FC Porto encerrou o processo negocial face ao impasse que estava criado, pelo que a saída do extremo fica congelada. Aliás, conforme Record já tinha noticiado, as conversas entre os clubes tinham esfriado desde o último fim-de-semana, além de que ao Dragão não tinha chegado ainda qualquer proposta formal para a contratação do mexicano. Saiba mais aqui.