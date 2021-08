há 1 horas 08:25

Diaby rescinde com o Sporting e ruma ao Al Jazira



Miguel Barreira

Em contagem decrescente para o fecho da janela de transferências, o Sporting está muito perto de resolver mais um processo relacionado com os chamados jogadores excedentários. Segundo Record apurou, os leões e o franco-maliano Abdoulay Diaby estão a ultimar os detalhes da rescisão do contrato que unia as duas partes e que era válido até 2023. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o avançado deverá rumar ao Al-Jazira, do Dubai.