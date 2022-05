há 34 min 08:52

América sonha com Marchesín





Praticamente desde que Marchesín trocou o América pelo FC Porto, no verão de 2019, que surgem notícias de que aquele clube mexicano sonha com o regresso do guarda-redes argentino, agora com 34 anos. Desta feita, porém, há novos dados a alimentar essa esperança. O habitual titular na baliza do América, Guillermo Ochoa, já fez saber que não vai renovar o seu contrato e, segundo avança a imprensa mexicana, os dirigentes do clube viraram atenções para o FC Porto e voltam à carga por Marchesín.