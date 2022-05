há 50 min 09:03

Grimaldo sondado por Nápoles e Inter Milão





Nápoles e Inter entraram em cena por Grimaldo. Os dois clubes de Itália já encetaram os primeiros contactos com os representantes do jogador para conhecerem as condições necessárias com vista à contratação do lateral-esquerdo do Benfica, apurou Record. A Juventus, tal como já foi noticiado, é outro clube atento à situação do espanhol e poderá mesmo avançar para esta aquisição, caso perca Alex Sandro ou mesmo Luca Pellegrini.