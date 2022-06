há 1 horas 07:53

Sérgio Conceição numa lista mais curta





O PSG ainda não fechou completamente a porta a Sérgio Conceição e, com a definição do próximo treinador do campeão francês a prolongar-se no tempo, o nome do técnico do FC Porto resiste numa lista cada vez mais curta. Depois de Zidane ter sido indicado como principal candidato a assumir o comando da equipa, o afastamento do ex-técnico do Real Madrid trouxe mais nomes à berlinda, onde se vai mantendo também o do treinador campeão português.