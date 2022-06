há 1 horas 08:44

Saída de Toni Martínez está em cima da mesa





A continuidade de Toni Martínez no FC Porto em 2022/23 não é, por agora, um dado adquirido. Segundo apurou Record, o avançado pode vir a deixar o Dragão este verão, um cenário que está neste momento a ser estudado por todas as partes. Depois de uma época que começou em estado de graça, com o espanhol a afirmar-se entre os titulares e a justificar a aposta com golos, a verdade é que a utilização final ficou aquém do que se perspetivava, com 37 jogos realizados, mas apenas 1.015 minutos no total.