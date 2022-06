há 1 horas 08:45

Renovação de Campelos encaminhada





Cumprido o objetivo de subir de divisão, Vítor Campelos ganhou o direito de ser o homem do leme no regresso do Chaves à Liga Bwin, numa vontade já manifestada publicamente por Francisco José Carvalho, presidente da SAD. Ora, de acordo com as informações apuradas por Record, as negociações entre as partes já começaram e estão bem encaminhadas para o prolongamento da ligação, sendo expectável que o treinador que vai lutar pela permanência em 2022/23 será o mesmo que consumou a promoção