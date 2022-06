há 27 min 09:20

Flamengo prepara oferta por Everton





O Flamengo vai voltar à carga pela contratação de Everton. O clube do Rio de Janeiro está a preparar uma oferta a rondar os 15 milhões de euros, para convencer o Benfica a abrir mão do extremo. O interesse do mengão no internacional brasileiro, de 26 anos, não é de agora. O Flamengo tentou contatá-lo no início do ano e a última proposta, em feveiro, foi de 13 milhões de euros por 70 por cento do passe, que os encarnados recusaram.