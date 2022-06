Inter insiste no empréstimo de Lukaku

O Inter continua confiante no regresso por empréstimo de Romelu Lukaku, avançado do Chelsea. O belga, que se transferiu para os blues por 113 M€, não conseguiu afirmar-se em Inglaterra, e em cima da mesa está um regresso aos nerazzurri por uma época, num negócio que poderá rondar, segundo o jornalista Fabrizio Romano, os 10 milhões de euros.



Romelu Lukaku deal. Inter and Chelsea are still in talks on the loan fee value after €10m plus add-ons price tag discussed yesterday. Inter are confident and pushing to get it done very soon. #CFC



Chelsea would save Lukaku's full salary and receive fee for one year loan.